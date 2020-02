Nalatenschap LF2018: Alle zeilen bijzetten om op de culturele kaart te blijven

Hoewel het LOF tonnen heeft geïnvesteerd om het culturele aanbod ook na de Culturele Hoofdstad in 2018 op niveau te houden, zijn de ondernemers niet meer bij het vervolgproject betrokken.

Volgens Douma hebben de daarvoor aangetrokken kwartiermakers Sjoerd Bootsma en Lieuwe Krol de verbinding tussen cultuur en economie uit het oog verloren. En die is wel nodig om ook in de toekomst een gezond cultureel klimaat te houden. Daarom heeft het LOF nu zelf maar twee fondsen opgericht, die beide over een half miljoen voor de verschillende culturele projecten beschikken.

Bij elkaar op schoot

Ook Wiebe Kootstra van festivals als Psy-Fi en Promised Land maakte zich druk over het verdelen van met name de provinciale gelden voor de culturele erfenis. "Ik heb de gedeputeerde al verweten dat je alleen geld kan krijgen als je bij elkaar op schoot zit. En dat alle anderen buiten de boot vallen." Volgens Kootstra heeft de gedeputeerde hem daarin niet tegengesproken.

Grootste culturele aanbod van Nederland

Directeur Jan-Jaap Krol van het kenniscentrum voor kunst en cultuur. De Boekmanstichting wilde graag de focus op het positieve houden. Aan de hand van harde cijfers liet hij zien dat Fryslân op dit moment het grootste culturele aanbod van het land heeft.

Als het aan mensen als Tatiana Pratley van Tryater en directeur Kris Callens van het Fries Museum ligt, zal dat ook zo blijven. Volgens hun zijn in 2018 veel jonge cultuurmakers opgestaan die vol mooie plannen voor de toekomst zitten. "We moeten de culturele erfenis niet verkruimelen, maar hebben juist toppers nodig", zei Callens. "Het gaat om de taartpunt die we krijgen, dus moeten we met z'n allen zorgen dat de taart groter wordt!"