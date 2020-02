Zorgen over nieuwe straatverlichting Leeuwarden

Verschillende soorten licht

Bart van der Scheer van de gemeente Leeuwarden zegt dat er onderscheid wordt gemaakt in welk licht er gebruikt wordt. "Met vernieuwing van verlichting maken we onderscheid tussen hoofdwegen en de stadsring, daar kijken we naar andere verlichting dan in de woonwijken. Daar houden we het meer richting warmer wit licht, op de hoofdwegen maken we het iets witter. Dat is meer gericht op de verkeersveiligheid, in de wijken gaat het meer op sociale veiligheid."

Intensiteit

Dat licht bij de hoofdwegen is sterker, maar er wordt wel rekening gehouden met de lichtintensiteit, zegt Van der Scheer. "Op momenten dat er verkeersdrukte is, is de intensiteit van de verlichting hoger. Later op de avond halveren we het licht bijna."

Volgens Jukema is dat niet genoeg. "Het is eigenlijk heel simpel: niet meer dan 3.000 kelvin gebruiken. Dat is nu internationaal bekend, daarom luid ik ook zo de noodklok. Want je leest het in de krant en straks bestellen ze het, dan is het te laat. Nu kunnen we nog iets doen, het moet echt omlaag.