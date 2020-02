VIDEO: IepenUP live: Culturele hoofdstad of doodstad?

Het Culturele hoofdstad-jaar is alweer ruim een jaar voorbij. Net nu we deze positieve energie willen vasthouden, is gemeente Leeuwarden, net als andere gemeentes, geconfronteerd met Haagse maatregelen die de zorgkosten laten steigen. Er is dus minder geld voor kunst en cultuur. Hoe gaan we hiermee om? Hoe kunnen we toch proberen om mooie plannen tot uitvoer te brengen? Wat doen makers en instellingen al? Dat en nog veel meer tijdens IepenUP live.