Farmers Defence Force kondigt nieuwe protestactie aan

Vorige week heeft het Landbouw Collectief, een collectief van agrarische belangenorganisaties, nog om tafel gezeten met landbouwminister Schouten en premier Rutte, maar Van Keimpema is niet gerust op een goede uitkomst van de kabinetsplannen. Farmers Defence Force wil daarom opnieuw demonstreren.

Nog niet alle landbouworganisaties hebben zich aangesloten bij de actie. "Wij hebben in ieder geval de datum gesteld en hopen dat de andere organisaties zich willen aansluiten de komende dagen", zegt Van Keimpema. "We hebben er in ieder geval over gesproken, dus het is geen nieuws voor de organisaties binnen het Landbouw Collectief."

Duidelijker plan

Op sociale media schreven boeren dat ze een duidelijker programma willen voor een volgende demonstratie. Toch is volgens Van Keimpema de actiebereidheid bij de boeren groot. "Veel boeren hebben heel goed in de gaten welke beleidsvoorstellen er nu liggen."

GroenLinks kwam namelijk met een wetsvoorstel om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren, door de veestapel met de helft in te krimpen. "Als wij verkeerd beleid opgelegd krijgen, dan is het voor ons als boeren einde verhaal. Minder vee betekent minder boeren."

De boeren willen volgens Van Keimpema graag meewerken om tot een oplossing te komen. "Maar wij willen niet meewerken aan onze eigen ondergang. Als wij meewerken, is dat om boer te blijven en niet om met een zak met geld eruit te stappen."