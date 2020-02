Provinciale Staten ontstemd over tekorten NOM

De NOM verwacht over 2019 een verlies van tussen de 6,5 en 8,5 miljoen euro. De definitieve cijfers komen in april, maar de provincie wist al na het derde kwartaal van het miljoenenverlies van de NOM. Daar hadden de Staten meteen over bijgepraat moeten worden, zegt De Vries.

Gedeputeerde Douwe Hoogland is het niet met hem eens. Hij vindt niet dat Provinciale Staten te laat over de rode cijfers van de NOM zijn ingelicht. Pas aan het einde van het jaar is duidelijk hoe de zaken ervoor staan, zegt Hoogland.

Over het komende jaar 2020 verwacht de NOM wel weer zwarte cijfers te schrijven. De investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland verwacht dan weer dividendopbrengsten en verkoop van bedrijven. .

Om de financiële positie van de NOM te verbeteren, wil de provincie instemmen met het opheffen van het Innovatiefonds Noord-Nederland. Dat is een dochter van de NOM. Op 26 februari moeten Provinciale Staten daar een besluit over nemen.

De drie noordelijke provincies zijn voor de helft aandeelhouder in de NOM. De andere helft is van het Rijk.