Sander Arends niet naar kwartfinale op World Tennis Tournament Rotterdam

"We winnen samen en verliezen samen"

Na afloop nam de 28-jarige Arends de schuld op zich. "We gingen in het begin naar een goed resultaat, maar daarna zie je dat wij onze kansen niet pakken. En de wedstrijd loopt uit onze handen omdat zij hun eerste de beste kans wel pakken. Op 5-6 in de tweede set speel ik een baggergame, die neem ik voor mijn verantwoording."

Zijn maat, de Amsterdammer David Pel, zag dat anders. "Dat is totaal niet nodig. We winnen samen en verliezen samen. Ik heb afgelopen half jaar ook wel eens verzaakt, dat gebeurt. Dus nogmaals, ik zie dat helemaal niet zo."

Afgelopen jaar gingen Arends en Pel ook in in de eerste ronde onderuit in Rotterdam. Toen waren ze het hoofdtoernooi binnengekomen door twee rondes te winnen in het kwalificatietoernooi.