Nieuwe afdeling voor zware criminelen in gevangenis Leeuwarden

Op de afdeling moet intensief toezicht zijn. Ook komt op de afdeling bekwaam personeel: zij volgden de afgelopen tijd verschillende trainingen. Minister Dekker heeft het in januari al gehad over een afdeling voor zware criminelen die meer beveiliging nodig hebben. Die afdeling komt dus nu in Leeuwarden.

Directeur Monique Schippers van de Dienst Justitiële Inrichtingen zegt: "Het gaat om risicovolle gedetineerden bij wie de kans groot is dat ze ook binnen de gevangenis doorgaan met crimineel gedrag. Deze gedetineerden hebben meer toezicht nodig dan een reguliere afdeling biedt. We starten met deze afdeling met intensief toezicht in Leeuwarden en bekijken binnen welke andere gevangenissen zo'n unit nodig is."

Grotere instroom van zware gevangenen

Er komen steeds steeds meer gevangenen binnen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, die betrokken zijn bij zwaarder georganiseerde misdaad. Die gevangenen vormen een extra risico voor de orde, rust en veiligheid op de plek waar ze zitten. De dienst kiest ervoor om de zware gevangenen te scheiden van andere 'gewone' gevangenen. Zij moeten op een kleine afdeling komen, met intensief toezicht.

Geen contact met 'reguliere' gevangenen

Volgens Dienst Justitiële Inrichtingen kan men door deze afdeling ook beter voorkomen dat andere gevangenen 'besmet' raken door de zware criminelen. De zware gevangenen kunnen niet in contact komen met de andere gevangenen.