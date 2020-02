Vrouw met MS organiseert Elfstedentocht voor mensen met beperking

In 2009 stond Sandy Krijnen in haar rolstoel aan de kant bij de fietselfstedentocht. Haar man deed mee: zij kon dat niet meer en dat voelde niet goed. Ze kwam op het idee om nu de Elfstedentocht te houden: die wordt verspreid over meerdere dagen. Op deze manier kunnen mensen met een beperking ook meedoen.

Intussen is Sandy niet meer afhankelijk van een rolstoel. Ze is opgehouden met haar medicatie en heeft onder andere haar eetpatroon drastisch aangepast. Hond Bowie helpt haar bij het lopen. Hij is groot en zorgt tijdens het wandelen voor stabiliteit.