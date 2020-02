Syrische Sulimani Bdewi is illegaal: leven tussen hoop en vrees

Na 4,5 jaar in ons land heeft hij nog steeds nauwelijks perspectief. Tot verdriet van zichzelf, maar ook van Friese vrienden die in Sulimani een goed mens zien.

Sulimani is 34 jaar en was in Syrië docent tekenen. Volgens zijn eigen verhaal moest hij verplicht het leger in. Dat was in 2012, voordat de burgeroorlog begon. Hij werd gestationeerd bij de Republikeinse Garde. Daar heeft hij, zoals hij zelf zegt, één keer op wacht gestaan bij een bus met demonstranten.

Daar heeft de IND op ingezoomd. De organisatie gelooft niet dat hij geen misdaden heeft begaan. Suliman valt onder het F1-artikel. Dat sluit mensen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, uit van vluchtelingenbescherming. Hij zou een gevaar voor de Nederlandse maatschappij zijn. Maar de vele mensen om hem heen zien een man die kunst maakt, vrijwilligerswerk doet en iemand die een toekomst wil opbouwen.