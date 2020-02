Harry van der Molen stelt Kamervragen in het Fries: "Het zal wel opvallen"

Waarom zijn de vragen in het Fries?

Dat lijkt mij wel geschikt, want de vragen gaan ook over het Fries. Ik dacht, we proberen het gewoon eens. Het is wel afwachten, wat voor reactie ik krijg, want het zal wel opvallen.

Kunnen ze daar wel Fries?

Dat vraag ik mij ook af. Wij hebben hier wel eens bijeenkomsten waarin Fries voorbij komt. Dan moeten we altijd kijken of we een vertaling kunnen leveren. Dus, ik weet het niet. Ik dacht, ik probeer het gewoon eens.

De vragen zijn gericht aan Ingrid van Engelshoven, de minister fan Onderwijs. En als ze nu geen Fries kan lezen?

Misschien moeten wij haar dan een handje helpen. Die vragen gaan erover dat zij, op mijn aandringen, druk bezig is meer studenten op de opleidingen Nederlands te krijgen. Hoogleraren Fries willen ook graag meer studenten Fries hebben. Daar gaan de vragen over. Ik vind het passend om het dan ook in het Fries te doen.

De Friese hoogleraren vinden dat het Fries een gelijkwaardige positie moet krijgen in de beleidsvorming bij het ministerie van Onderwijs. Wat betekent een gelijkwaardige positie?

Momenteel is er een campagne om meer studenten Nederlands te krijgen. Zij hebben een goed punt, want dat geldt ook voor het Fries. Voor de ontwikkeling van de Friese taal is het nodig dat jonge mensen de taal willen studeren.

Vandaag was in het nieuws dat mensen die bezwaar maken tegen de kleine gasvelden in Fryslân, dat niet in het Fries kunnen doen, omdat het ministerie van Economische Zaken dat niet kan lezen. Wordt de taal dan wel serieus genomen?

Dat vraag ik me ook af. Fries is de tweede Rijkstaal. Dat geeft het recht om in Fryslân in het Fries met overheden te communiceren. Dat geldt niet buiten de provincie. Maar dan denk ik ook aan klantvriendelijk denken. Als een niet-Friestalig persoon buiten Fryslân dat op het bureau krijgt, dan zou ik denken: zouden wij een manier vinden om hier wel in het Fries op te antwoorden? Het is aardig dat je die extra moeite doet.

Moeten mensen in het Fries met de Rijksoverheid kunnen communiceren?

Als het aan mij ligt wel, maar ik zie ook dat het heel ingewikkeld wordt. Want dat zou dan voor de hele overheid moeten gelden. En bovendien komt het ook niet zoveel voor. Het zou mooi zijn als de Rijksoverheid er - ook al is het geen plicht - een mouw aan wil passen. De provincie Fryslân vragen om een Nederlandstalige reactie over te zetten in het Fries, is een kleine moeite.