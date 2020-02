Testrit trein zonder machinist succesvol verlopen: "Het was wel spannend"

Volgens Milfred Hart, regiodirecteur van Arriva Nederland, is de test geslaagd. "Het is vanochtend hartstikke goed verlopen. Het was natuurlijk toch wel een beetje spannend", zo zegt Hart. Het was de eerste keer dat er op het Europese vaste land een test is gedaan met automatische trein inclusief passagiers. "We hebben een stukje gereden zonder ATO en een stukje met ATO. Eigenlijk merkten we niet zoveel verschil en dat is misschien wel het goede nieuws daarvan."

De automatische trein moet het probleem van de steeds toenemende reizigersgroei oplossen. "Het is natuurlijk druk op het spoor en de capaciteit is beperkt. Je kunt niet onbeperkt infrastructuur aanleggen en dit is één van de manieren waarop we treinen als het goed is wat korter op elkaar kunnen laten rijden, waardoor we capaciteit winnen waarmee we de toekomstige reizigersgroei kunnen opvangen. Als het goed is gaat het ons een klein beetje helpen om energiezuiniger te rijden", zegt Hart.