Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed naar Terschelling voor oud scheepswrak

Vissers wisten wel dat er wat op de locatie in de kleine vaarroute lag, maar het was niet duidelijk wat dit nu precies was. Om wat voor wrak het precies gaat, is nog niet bekend. Jutters waren woensdag al gauw bij het schip en dreigden er wat van af te halen. Dat is volgens burgemeester Bert Wassink van Terschelling niet de bedoeling. Hij stuurde er gelijk politie op af, zodat het wrak geconserveerd kon worden. "Je moet deskundigen de kans geven om daar eens goed naar te kijken, want het kans best historische waarde hebben."

Foto's van het schip zijn gestuurd naar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. "Zij denken wel echt aan een oud schip", zegt Wassink. Donderdag komt er een vertegenwoordiger van die rijksdienst naar het eiland om het wrak beter te bekijken. "Zij reageerden direct toen wij gister die melding deden."

Torpedo

Het wrak is ontdekt door de Explosieven Opruimingsdienst, die eigenlijk op zoek was naar een torpedo uit de Tweede Wereldoorlog bij paal 7. De EOD heeft die torpedo niet meer gevonden. De gemeente wil graag weten of iemand de torpedo gezien of meegenomen heeft, omdat er ontploffingsgevaar is.

Mogelijk heeft iemand het wapen mee naar huis genomen, maar het kan ook zo zijn dat het weer onder het zand of in het water is verdwenen. "Als iemand weet waar het ding is, dan hoor ik het graag, want ontploffingsgevaar is niet uit te sluiten."