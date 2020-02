Johnny Jansen: "Espejord is nog niet fit genoeg om te beginnen"

Runar Espejord vs Jens Odgaard

"Hij heeft vijf weken stil gestaan en hij is daardoor nog niet top fit." Zo zegt trainer Johnny Jansen. Espejord kwam uit Noorwegen bij Tromsø vandaan en die competitie eindigt in december. "Dat betekent dat hij nu eigenlijk als het ware in de voorbereiding van het seizoen zit. Normaal gesproken heb je 6/7 weken nodig om je voor te bereiden op het seizoen. In die fase zit hij nu."

Daardoor speelt Odgaard en niet Espejord."Hij kan gewoon nog geen hele wedstrijd spelen. Dat willen we wel, maar dat is niet fair om van hem te verwachten. Dat mogen we niet van hem verwachten."

Espejord miste tegen Willem II een penalty en was nog niet zo gelukkig bij een paar grote kansen. "Maar dat maakt mij niet uit. We mogen hem pas beoordelen als hij echt fit is."

Van Rhijn gewoon weer in de basis; ook geen Hajal

Ook in de verdediging verandert er niets. Ook niet op de rechtsachterpositie, waar Ricardo van Rhijn speelt. "Hij is gewoon een prima back. Hij speelt de laatste tijd wat vlak. Hij heeft zelf ook wel zoiets van "verdomme, ik kan beter". Maar ik heb niet overwogen daar wat aan te veranderen. Sherel (Floranus) op Berghuis lijkt ons bijvoorbeeld een goeie keuze. Berghuis gaat zwerven en Sherel kan hem daar in vastbijten."

Ook op het middenveld verandert Jansen niets. Dus spelen Joey Veerman, Hichem Faik en Rodney Kongolo. "We hebben daar wel heel erg over nagedacht. Hajal ontwikkelt zich bijvoorbeeld erg goed. Maar ik verwacht dat het een vechtwedstrijd wordt. Dan hebben we deze jongens nodig."