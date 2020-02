Cyberspecialist NHL Stenden: "100 procent dichttimmeren kun je het nooit"

Stol zegt dat naar aanleiding van het nieuws dat het onderzoeksinstituut Wetsus een onbekend bedrag heeft betaald aan criminelen die het computersysteem hebben platgelegd.

Het lijkt erop dat het steeds vaker voorkomt, omdat het steeds vaker in het nieuws is, maar dat is niet zo, zegt Stol. "We horen er meer over omdat het onderwerp bespreekbaarder is, zoals Wetsus het nu ook in de openbaarheid en onder de aandacht brengt."

Volgens hem is er altijd wel een gaatje te vinden. "Of in de software of dat er een menselijke fout is, dat een medewerker een foutje maakt, zo kan er ook een datalek ontstaan."

Hij zegt dat er twee typen hackers zijn. "Hackers die op criminele wijze geld willen verdienen en hackers die er hun hobby of werk van hebben gemaakt en geïnteresseerd zijn in computerveiligheid."

"Je kunt maatregelen nemen op technisch gebied en op menselijk vlak, maar honderd procent dichttimmeren kun je het nooit. Bovendien, zulke maatregels kosten ook geld en het betekent ook dat je de vrijheid van je medewerkers inperkt, het is zoeken naar een balans."

Bij NHL Stenden letten ze ook op de digitale veiligheid. "Maar ik zal niet beweren dat het bij ons nooit kan voorkomen."