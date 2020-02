Onderzoek naar miljoenenfraude: "Mooi weer spelen met andermans geld"

De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) berekenden dat de verdachten drie miljoen euro aan investeringen hebben opgehaald, waar er inmiddels twee miljoen euro uitgegeven is aan luxe producten en vakanties. Het onderzoek is nog niet klaar.

Invallen in Joure

De FIOD deed vorig jaar invallen in een bedrijf in Joure en bij verschillende woningen in het land. Van de drie verdachten zijn twee mannen, een Groninger en een Sneker, aangehouden. De derde verdachte zat al gevangen voor een ander misdrijf. De mannen worden verdacht van oplichting en witwassen. Bij de inval zijn een woning, meerdere auto's en administratie in beslag genomen.

Het onderzoek begon naar aanleiding van een analyse van de FIU. Zij ontdekten dat één van de verdachten ruim 2,3 miljoen euro van de bankrekening van een bedrijf naar zijn eigen privérekening had overgemaakt.