De transfer van Hakim Ziyech levert miljoenen op

Hakim Ziyech is bezig met zijn laatste maanden als speler bij Ajax. De 26-jarige middenvelder zal binnenkort een contract tekenen bij het Engelse Chelsea. Er is al een akkoord tussen beide clubs waarbij Ajax een transfersom ontvangt van ongeveer 45 miljoen euro en dat bedrag kan nog oplopen met eventuele bonussen.

Een 'solidariteitsvergoeding' is vijf procent van de totale transfersom, verdeeld over de clubs waar de speler van zijn 12de tot zijn 23ste heeft gevoetbald. Omdat Ziyech tot zijn 21ste bij SC Heerenveen voetbalde, krijgt Heerenveen het grootste bedrag. Ook FC Twente krijgt nog een kleine vergoeding. Bij de Friezen liet trainer Marco van Basten hem in 2012 debuteren.