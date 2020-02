Storm drukt belangstelling Boot Holland

De organisatie vindt dat jammer, maar zegt wel dat er veel nieuwe bezoekers zijn geweest, die anders niet kwamen. Verder kwam acht procent van de bezoekers van Boot Holland uit het buitenland. Daarom hebben de standhouders toch goede zaken gedaan, zegt de organisatie.

Volgend jaar is de 31ste editie van Boot Holland. Die is dan van 12 tot en met 16 februari. Dat is een week later dan dit jaar. Dat doen ze omdat de grote beurs Boot Düsseldorf ook een week is opgeschoven.