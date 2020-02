Tegenstanders gaswinning sturen Friestalige brief naar overheid

Wietze Woudstra van Plaatselijk Belang Smalle Ee en De Wilgen vindt dat jammer, want ze kunnen hun bezwaren het beste kenbaar maken in de eigen taal. "Het raakt onze eigen omgeving, ons eigen thuis. Als je daar iets over zegt, komt het erg dichtbij en dat doe je graag in je eigen taal."

In het antwoord dat het ministerie aan de afzenders van de brief heeft gestuurd staat: "Indien u geen vertaling van uw zienswijze aanlevert, kan het zijn dat wij de inhoudelijke punten van uw zienswijze niet goed kunnen meenemen in de overweging van het besluit."

Woudstra vindt dat nog netjes. Het laat volgens hem zien dat ze in ieder geval hun best zullen doen om het Fries te lezen, terwijl het officieel niet hoeft. Toch gaan ze ook nog een Nederlandstalige brief sturen