Sneekweek weer ingekort naar een week: "Te grote belasting voor de stad"

Burgemeester: "Het heet ook Sneekweek, wij doen de naam nu weer eer aan"

Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân zegt dat het besluit uit de evaluatie van afgelopen jaar komt: "Voor de komende editie wil je een balans brengen in de belangen van de ondernemers, de feestvierders, de zeilers en de omwonenden. Toen zeiden we: we gaan terug naar een week. Het heet ook Sneekweek, wij doen de naam nu weer eer aan."

In 2019 was er veel te doen om de Garen of Dance. Dat was het feest dat eerder dagelijks in de Stadhuistuin werd gehouden, maar een nieuwe locatie nodig had en na flink wat ophef uiteindelijk niet doorging. De Vries: "Toen zag je dat de tegenstellingen in de stad groter werden. Een groep had genoeg van de lange Sneekweek en een andere groep zei dit kan nog wel even. Maar wij hebben ook gezien naar de belangen van de omwonenden, de mensen die de dag erna weer naar het werk moeten. En dan is tien dagen een hele belasting. Wij hebben ook gekeken naar de capaciteit van de politie en de hulpverleningsdiensten, daar zit ook een grens aan. Dus wij hebben het hele veld bekeken en gedacht: het is slim om na een week terug te gaan."

Volgens de burgemeester hebben ondernemers zich wel op dit besluit kunnen voorbereiden. "Iedereen zag dit wel aankomen, in het najaar is hier ook over gesproken. Er zijn meer evenementen waar ondernemers op kunnen inspelen."