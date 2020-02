Nynke de Jong over succes DWDD: "Hoge en lage cultuur op luchtige manier brengen"

"Ik heb niet gehuild hoor, toen ik het nieuws hoorde. Het zat er al een poos aan te komen. Hij had immers al eens gezegd dat het 15de seizoen een mooi moment zou zijn om te stoppen", zegt Nynke de Jong.

Volgens haar is de impact van het programma wel groot. "Ik denk net dat je dat moet onderschatten en dat je pas over een paar jaar kunt zeggen dat het een baanbrekend programma was. Het is heel belangrijk geweest voor de literatuur en nieuwe muziek, ze hebben ook niet-populaire cultuur zoals opera en klassieke muziek op een prominente plek in het programma gezet. Ze hebben bijvoorbeeld een stuk van John Cage, dat bestaat uit ruim vier minuten stilte, laten opvoeren, wie doet nou zoiets? Juist De Wereld Draait Door."

Tafeldame

Ze is anderhalf seizoen tafeldame geweest. "Het was te gek om erbij te horen. Als je op die kruk zit, ben je er heel bewust van dat er een miljoen mensen naar kijken. Dan moet je in twee minuten jouw verhaal doen, dat is echt werken onder hoogspanning hoor, maar dat vind ik leuk. Ik heb ook veel geleerd over het maken van televisie. Het is echt topsport als je ziet hoe Matthijs werkt, snel praat en schakelt. Dat moet je niet onderschatten, je moet elke dei scherp zijn. Als je het een keer niet goed doet, is er direct kritiek. Hij draagt echt het programma."

Wat ziet zij als de grote kracht van het programma? "Ze brengen hoge en lage cultuur bij elkaar en doen dat op een luchtige manier en laten mensen zo kennis maken met zaken waar ze misschien eerder geen weet van hadden. Zo hebben ze bijvoorbeeld een seizoen het oeuvre van Willem Wilmink centraal gezet, niet omdat dat hip is, maar omdat de redactie dat mooi vindt. Zo komen allemaal mensen daarmee in contact. Daar geniet ik van, dan zijn ze op hun sterkst."

Volgens De Jong komt er vast iets anders voor terug. "Er zijn genoeg talenten."