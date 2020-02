Elkaar het jawoord geven in het Franekers? Dat kan binnenkort in Waadhoeke

Hiermee is gemeente Waadhoeke de eerste gemeente waar in het Franekers kan worden getrouwd. De gemeente is er trots op een meertalige gemeente te zijn. Niet alleen worden hier de officiële rijkstalen gebruikt, maar ook het Bildts en Franekers zijn talen waar de gemeente graag aandacht voor heeft.

De gemeente werkt samen met een aantal partijen aan de zichtbaarheid van de vier talen. Daarvoor hebben zij een platform ingesteld, dat ongeveer twee keer per jaar bij elkaar komt. In de laatste vergadering kwam het idee naar voren om het trouwen in het Franekers mogelijk te maken.

Franeker trouwboekje

De afdeling burgerzaken gingen daarna naar de trouw-ambtenaren, waarvan er drie Franekers spreken. Zij zijn enthousiast om het ook in het Franekers aan te bieden. Er komt nog een Franeker trouwboekje, deze is vertaald door het Genoatskap foar ut Behoud fan ut Franekers en ligt op dit moment bij de drukker.

Wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke maakt hem geen zorgen over of mensen in andere delen van Nederland het trouwboekje wel zullen begrijpen: "Het gaat om zo'n klein stukje tekst, en het Franekers lijkt veel op het Nederlands."

Alle mensen die hun trouwerij al hebben gepland bij de gemeente, maar nu liever ook in het Franekers willen trouwen, kunnen hen melden bij de afdeling burgerzaken.