Schip verliest nog eens twee containers boven Terschelling, inhoud bekend

Het schip raakte zo'n zestig kilometer noordwest van Terschelling de twee containers kwijt. In drie van de andere vijf containers die het schip dinsdag boven Ameland verloor, zat papier en karton. In twee containers zat verpakkingsmateriaal en in de andere twee melkpoeder.

Er zaten geen gevaarlijke stoffen in de containers, zo heeft de kapitein van het schip verklaard. Een van de containers van het schip is in zee opengebarsten.

De Kustwacht zoekt woensdag weer met een vliegtuig naar de containers. "We proberen ze te lokaliseren en vervolgens de scheepvaart te waarschuwen voor de containers die in zee drijven. Het kan ook zijn dat de containers inmiddels zijn gezonken", vertelt Edwin Granneman van de Kustwacht.

Buiten de verkeersbaam

De OOCL Rauma komt uit de haven in Kotka (Finland) en is via Duitsland onderweg naar Rotterdam. Het schip bevond zich buiten de verkeersbaan toen het Kustwachtcentrum de melding kreeg. Vanwege de afmetingen van het schip (179 meter lang en 27 meter breed) valt het niet onder de voorwaarden waarbij de Kustwacht waarschuwt om niet de zuidelijke route boven de Waddeneilanden te nemen.