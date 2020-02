Duurste koopwoningen twee keer zo duur als in goedkoopste gemeente

De gemiddelde prijs van een koopwoning in Fryslân ligt lager dan het gemiddelde in de meeste andere Nederlandse provincies. Sinds 2014 is Noord-Holland de duurste provincie om een huis te kopen. In 2018 koste een huis daar ruim 373.000 euro. Groningen is onafgebroken de goedkoopste provincie om een huis te kopen.

In Fryslân was de gemiddelde prijs van een koopwoning in 1995 bijna 68.000 euro, inmiddels is dat meer dan 216.000 euro.