College krijgt het vuur aan de schenen om Biocentrum Oosterwolde

De discussie gaat over het doorgaan met het financieren van tekorten, of stoppen met het centrum en het overdragen aan een commerciële partij. Volgens de VVD, PvdA en ChristenUnie kan het niet zo zijn dat de gemeente steeds opnieuw geld steekt in het Biosintrum.

De D66-fractie heeft nog geen antwoord gekregen op hun vraag waarom het college in februari 2018 op vragen heeft geantwoord dat er geen sprake was van meerkosten voor het Biosintrum. D66 wil weten of de burgemeester met opzet informatie heeft achtergehouden over de financiële tegenvallers van het centrum.

"Burgemeester had het moeten weten"

Tammo Munting van D66: "Ik geef het college elke keer opnieuw de kans om de vraag te beantwoorden, maar het houdt een keer op. Ik eis een antwoord op de vraag, anders kunnen we niet verder met het Biosintrum en deze burgemeester." D66 zet vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de burgemeester als het de meerkosten betreft. "Hij wist dat wel degelijk of hij had het moeten weten."

D66 kreeg steun van andere fracties. Volgens onafhankelijk raadslid Simon ter Heide heeft de burgemeester gezegd dat de exploitatie de eerste vijf jaar was geregeld. Hij begrijpt niet dat ze nu een maand verder zijn zonder duidelijkheid. GroenLinks wil weten of het een concreet besluit is geweest om de raad niet van informatie te voorzien.

Wethouder Fimke Hijlkema antwoordde daarop: "Het was een lastige afweging. Je wilt eerst kijken of je problemen kunt oplossen. Daar hebben we excuses voor aangeboden."

Onderzoek

Het college wil nu de balans opmaken en onderzoeken welke investeringen nodig zijn voor de exploitatie van het Biosintrum, dat momenteel verlies draait. Het college wil met de raad, ondernemers, provincie en onderwijsinstellingen om tafel. Voor de zomer moet er een voorstel liggen met oplossingen, zodat er voor het eind van dit jaar een besluit over de toekomst van het Biosintrum kan worden genomen. Daarnaast is de overdracht van het pand aan een stichting een agendapunt.