Aandacht voor het alarmnummer op Europese 112-dag

De Europese 112-dag is bedoeld om mensen ervan bewust te maken dat 112 vanuit alle Europese lidstaten te bereiken is, vertelt Marco Janssen, hoofd van de meldkamer van de brandweer. Terwijl storm Ciara zondag over Nederland raasde, stond de meldkamer in Drachten de telefoon roodgloeiend. "Op een normale dag werken we hier met 20 tot 25 centralisten, maar afgelopen zondag waren dat er maar liefst 42."

Wanneer bel je nu 112?

Janssen: "Mensen bellen op zo'n dag als zondag voor spoedeisende en minder spoedeisende zaken. Aan ons dan de taak om die twee zo snel mogelijk te schiften, zodat we de spoedeisende zaken alle aandacht kunnen geven."

Zondag bleek dus maar weer dat veel mensen eigenlijk niet precies weten wanneer je 112 mag bellen. "Voor een afgebroken windveer kun je beter de aannemer bellen, voor een omgevallen boom de gemeente, maar bij direct gevaar, slachtoffers of als je twijfelt, bel je áltijd 112", legt Janssen uit.