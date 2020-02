Fries Museum wil meer weten over mensen op oude foto's

Twee jongemannen met snor, die nonchalant poseren met hun fiets in de hand en een hoedje van stro op hun hoofd, een klein jongetje op een hobbelpaard, een kleine baby in een wieg, meisjes met poppenwagens, boerenarbeiders met hooivorken, mooie vriendinnen in het gras en een groepje militairen op keukenstoelen met voor hun voeten een bordje met daarop in krijt geschreven: 'Lichting 1908 Afzwaaien 24 Oktober'.

Eigen omgeving

Op de foto's zijn de vertrouwde omgevingen van de gefotografeerde mensen te zien, in plaats van de veel voorkomende stijve studioportretten van die tijd. De mensen staan voor hun eigen voordeur of in eigen tuin met een ernstig gezicht te wachten tot de fotograaf hun vereeuwigt.

"Misschien is hij wel één van hen, een welgestelde amateur die zijn platencamera en statief gebruikt om de wereld van zijn eigen dorp of familie vast te leggen", schrijft het Fries Museum.

"Af en toe acteert hij als een professionele fotograaf en spant een stuk textiel achter zijn model. Zonder fotobewerking wordt dat doek gewoon een deel van de compositie en juist die onbeholpenheid maakt deze portretten zo aantrekkelijk."

Op zoek naar antwoorden

De foto's zijn gemaakt in de zomer op het Friese platteland, meer dan een eeuw geleden. Het museum denkt dat de foto's in Woudsend zijn gemaakt, maar veel verder komen ze niet. Ze zijn dan ook naarstig op zoek naar antwoorden op de vraag wie die mensen zijn en waar ze leefden, ook na het fotomoment. Mensen die informatie hebben over de plaatsen en/of de mensen op de foto's kunnen contact opnemen met het museum.