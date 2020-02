Voorarrest van heling verdachte No Surrender-leden verlengd

De drie mannen van 64, 39 en 26 jaar worden ervan verdacht in georganiseerd verband de bussen te helen. Ze lieten waarschijnlijk de bedrijfsbussen op bestelling stelen, om ze daarna te demonteren en opnieuw te verhandelen. Bij huiszoekingen op vijf plekken die te maken hebben met de zaak, heeft de politie vijf vuurwapens en soft- en harddrugs in beslag genomen.

De zaak kwam aan het licht door een melding bij Meld Misdaad Anoniem. Er wed gemeld dat in een loods in Wijnjewoude en Noordwolde onderdelen van gestolen auto's zouden liggen. In oktober 2019 heeft de politie de loodsen leeggehaald en toen bleek dat de onderdelen inderdaad gestolen waren in de omgeving van Amsterdam en Arnhem. Daarna is een rechercheonderzoek opgestart.

Na de zomervakantie

Volgens officier van justitie Leonie Lübbers is het onderzoek nog in volle gang. Ze sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden of verhoord zullen worden. De rechtszaak vindt waarschijnlijk niet voor de zomervakantie plaats.

Het gaat in totaal om 75 gestolen voertuigen en er zullen dan ook veel vorderingen van gedeputeerden zijn. Het Openbaar Ministerie komt waarschijnlijk met een zogenoemde 'ontnemingsvordering', om het op een criminele manier verdiende geld van de verdachten in te vorderen.