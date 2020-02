Chinese studenten in Leeuwarden worden heel erg gediscrimineerd

De Chinese school heeft de lessen een aantal weken stilgelegd. Uit voorzorg en om onrust te voorkomen. Er zijn in januari nog mensen uit China teruggekomen. Ze waren daar om Chinees nieuwjaar te vieren. Die ouders houden zichzelf al twee weken in quarantaine", zegt Chang Liu. "Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, zodat de besmetting niet van kind op kind overgaat, hebben we de school gesloten." Geen van de ouders of kinderen heeft klachten.

Chang Liu is duidelijk: "I am not a virus." (Ik ben geen virus.) "Wij doen er alles aan om besmetting te voorkomen. We helpen onze familieleden in China voor zover mogelijk met het bestrijden van het virus. Wij doen ons best, maar kunnen hier niets aan doen."