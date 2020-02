Vanaf middernacht ophokplicht voor pluimveebedrijven

De Nederlandse pluimveesector vroeg weken geleden al om een ophokplicht, nadat rond de jaarwisseling de eerste berichten uit Polen over vogelgriep waren opgedoken. De minister vond dat de situatie toen nog geen aanleiding gaf om een ophokplicht in te stellen. Maar de kans dat de besmetting ook naar ons land komt, wordt nu hoger ingeschat dan enkele weken terug.

"Dit besluit komt als een geschenk, wat mij betreft", zegt LTO-bestuurder en pluimveehouder Piet Faber. "We hadden het bij het ministerie al besproken, omdat de situatie in Polen niet stabiel is."

Maatregel geldt niet voor hobbykippen

De maatregel geldt niet voor hobbykippen. Mensen met een paar kippen of andere vogels mogen zelf beslissen of ze hun dieren binnen houden. Vrije-uitloopeieren mogen tijdens ophokplicht verkocht worden met vrije-uitlooplabel, ook als de kippen binnen hebben gezeten. Dat geldt tot zestien weken na het instellen van de ophokplicht.

"Op het gebied van handel is er momenteel nog geen armoede", zegt Faber. "Als het langer duurt dan zestien weken, dan vindt er afwaardering van de eieren plaatst, omdat ze dan niet meer als vrije-uitloop-eieren verkocht mogen worden."

Oost-Europa

Inmiddels zijn uitbraken gemeld uit onder andere Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne. De situatie daar is nog steeds zorgelijk, schrijft Schouten.

Ook zijn er eerder twee dode besmette wilde vogels gevonden, één in Polen en één in Duitsland vlakbij de Poolse grens. In Duitsland is tot nu toe één geval van vogelgriep bij gehouden pluimvee gevonden.

Over vier weken wordt de situatie opnieuw bekeken en besloten of de ophokplicht van kracht blijft.