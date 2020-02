Tegemoetkoming voor Friese studenten aan RUG Campus Fryslân

Voorwaarde om voor de regeling in aanmerking te komen, is dat de student in Fryslân woont en de laatste twee jaar in Fryslân op het voortgezet onderwijs heeft gezeten. In totaal is er een ton beschikbaar voor de regeling, wat betekent dat twintig leerlingen aanspraak kunnen doen op de subsidie. Tot nu toe hebben zeventien jongeren dat ook gedaan.

Rondleiding

"Het universitair studeren in Fryslân is nog vrij onbekend bij de meeste leerlingen", legt gedeputeerde Sander de Rouwe uit. Er staat een groep 4-vwo-leerlingen van het Marne College om hem heen. De groep krijgt een rondleiding door het provinciehuis, als het onderwerp van studeren aan de Campus wordt besproken. Een van hen kijkt verbaasd op en vraagt zich af of het écht mogelijk is om in Fyslân te studeren. "Ja, dat kan echt", zegt De Rouwe.