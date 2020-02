Ouderen vormen inspiratiebron voor Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja

Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja gaat dit jaar bij elf Friese bejaardentehuizen langs om 'Portretten in Poëzie' te maken samen met mensen van tachtig tot negentig jaar. De in Amsterdam woonachtige Fries is deze week te vinden in Talmahoeve in Feanwâlden. Bruinja werkt samen met muzikant Arnold de Boer van Zea en The Ex, met dichter Sigrid Kingma en met fotograaf Rosa van Ederen.