Veel overlast van roeken: gemeente Leeuwarden gaat de vogels verjagen

Op zeven plaatsen in de gemeente is veel overlast van de vogels. Bijvoorbeeld in de wijken Hoogterp-Schieringen, Westeinde, Nijlân en Huizum-West, maar ook in de dorpen Goutum en Stiens. Mogelijk worden er in Mantgum maatregelen getroffen.

Nesten weg

Medewerkers van de gemeente gaan de nesten weghalen en de roeken met knallen verjagen. De gemeente zet daar gespecialiseerde jagers voor in. Zij zullen tot medio april hun werkzaamheden verrichten. Dan verwacht de gemeente dat de overlast weer onder controle is. De vogels worden daarna ook goed in de gaten gehouden. Als de roeken verjaagd worden, kunnen mogelijk op andere plekken overlastlocaties ontstaan.