Schip verliest vijf containers boven Ameland; minstens één container opengebarsten

De OOCL Rauma komt vanuit de haven in Kotka (Finland) en is via Duitsland onderweg naar Rotterdam. Het schip is in 2009 gebouwd en is 179 meter lang en 27 meter breed. Vanwege deze afmeting is het schip niet opgeroepen door de Kustwacht. Dat houdt in dat het schip niet onder de voorwaarden valt waarbij door de Kustwacht wordt gewaarschuwd om niet de zuidelijke route te nemen boven de Waddeneilanden.

Op de zuidelijke vaarroute is veel kritiek. De schepen die over die route varen, zouden te dichtbij de eilanden komen. De MSC Zoe, die begin vorig jaar 345 containers verloor, voer daar ook.

Op de OOCL Rauma passen 1.425 containers. Iedere container is 6,10 meter lang, 2,44 meter breed en 2,59 meter breed. Dat is een stuk kleiner dan de MCS Zoe, waar 20.000 containers op pasten.

Kustwacht

"Toen de melding binnenkwam, probeerden we zo snel mogelijk informatie te achterhalen", zegt Edwin Granneman van de Kustwacht. "Dus: waar is het schip nu, om hoeveel containers gaat het en wat zit erin. Daarnaast hebben we meteen noodhulp die kant op gestuurd en ook het Kustwachtvliegtuig is meteen die kant op gevlogen."

Toen de melding binnen kwam, voer het schip ongeveer 43 kilometer boven Ameland. Dat betekent dat het schip buiten de verkeersbaan voer. "Op het moment dat de kapitein dat nodig acht voor de veiligheid van het schip en de bemanning, kan hij van die verkeersbaan afwijken. Daarom voer dit schip nu ook buiten de verkeersbaan."