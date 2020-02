Schip boven Ameland verliest vijf containers

De OOCL Rauma komt vanuit de haven in Kotka (Finland) en is via Duitsland onderweg naar Rotterdam. Het schip is in 2009 gebouwd en is 179 meter lang en 27 meter breed. Vanwege deze afmeting is het schip niet opgeroepen door de Kustwacht. Dat houdt in dat het schip niet onder de voorwaarden valt waarbij door de Kustwacht wordt gewaarschuwd om niet de zuidelijke route te nemen boven de Waddeneilanden.

Op het schip zijn 1.425 containers aanwezig. Iedere container is 6,10 meter lang, 2,44 meter breed en 2,59 meter breed.