Unieke opera in het slijk achter de dijk bij Paezens-Moddergat

De première is op vrijdag 18 september. Zo'n honderdvijftig spelers zullen meedoen aan het drama over visser Peter Grimes. De opera speelt zich af in een dorp aan de kust van Suffolk in Engeland.

De plaatselijke lijkschouwer, die ook advocaat en burgemeester is, ondervraagt de visser Peter Grimes over de dood van een vissersjongen. Niet alleen de dood van de vissersjongen roept vragen op, maar ook de omgang met de verdachte.