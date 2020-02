Cambuur-directeur Ard de Graaf verbaasd over 'juichverbod'

Alles achterlaten in de auto

Het loopt uiteindelijk anders, omdat er niemand is die op de hoogte is van de komst van de MVV-supporters. "Uiteindelijk werden we drie straten verderop een woonwijk in gedirigeerd dor een politieagent op een motor." Toen er een parkeerplek was gevonden, kwam de volgende verrassing. "We werden gesommeerd alle MVV-spullen (sjaals, caps en zelfs handschoenen) alsmede alles wat rood-wit van kleur was in het busje achter te laten. Het zou niet veilig zijn om met deze spullen naar het stadion te lopen of om zo op de tribune plaats te nemen."

Niet juichen

Eenmaal aangekomen op de hoofdtribune, kwam het verzoek om stil te blijven, mocht MVV een doelpunt scoren. "Nadat we eindelijk onze entreetickets hadden ontvangen en op de hoofdtribune ergens in een hoek werden geplaatst, kwam iemand van MVV ons vertellen dat we niet mochten juichen, klappen of opstaan. Het ontbrak er nog maar net aan dat we gevraagd zouden worden om voor Cambuur te juichen."

Gastvrijheid

"Gastvrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Het klopt dat de MVV-supporters op de hoofdtribune plaats konden nemen. Omdat het ging om in totaal veertien supporters uit Maastricht hebben wij in overleg met MVV besloten het uitvak dicht te houden. Dat gebeurt wel vaker en dat gaat altijd goed."

"Waarschijnlijk kwamen ze niet heel vroeg bij het stadion aan. Dan kan het Cambuurplein vol zijn. Toen is er een andere parkeerplek gevonden. Ik weet niet wie er tegen hen gezegd heeft dat ze geen MVV-spullen mee mochten nemen en dat ze niet mochten juichen. Zoals ik het lees is dat iemand van MVV geweest en niet van Cambuur."