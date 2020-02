Vrijwilligers nemen dorpshuis Oudega (SWF) onder handen voor grote renovatie

Het is nog wel wat een bouwput, maar de vrijwilligers zijn druk bezig met een grote verbouwing van het dorpshuis in Oudega in de gemeente Súdwest-Fryslân. Maar liefst 175 mensen hebben zich opgegeven om minimaal 25 uur mee te helpen. Het werk moet in november klaar zijn. Dan moet het dorpshuis gemoderniseerd zijn.