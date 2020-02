Salamanders en padden door warme winter nu al onderweg

Vorig jaar konden de vrijwilligers het scherm door vorst niet op tijd klaar krijgen, maar dat is nu geen probleem. Wat wel een beetje een probleem is, is dat de grondwaterstand nog steeds wat te laag is door de droogte van de afgelopen zomers. In het watertje waar de padden en salamanders heen gaan, staat genoeg water. Maar dat is niet het geval in een gebied ernaast, dat er speciaal voor is uitgegraven.

Het beetje water wat er moet staan, warmt snel op en dat helpt de amfibieën met het produceren van jongen. De afgelopen twee jaar heeft het water daarvoor echter hoog genoeg gestaan. Vrijwilligers zetten donderdag ook een paddenscherm bij de Poostweg bij Beetsterzwaag.