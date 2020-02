Bejaarde vrouw (82) opgesloten in meterkast: zeven jaar celstraf geëist

Met twee andere verdachten, uit Hoogeveen en Coevorden, bezocht T. in december 2018 een 82-jarige vrouw te overvallen.

De vrouw liet net de kat naar buiten toen twee van de drie overvallers voor haar stonden. Een drukte haar een stroomschietwapen in het gezicht, maar zette voornamelijk hemzelf onder stroom, bleek op de zitting. De vrouw werd door de overvallers in de meterkast opgesloten. Ze zat vijftien uur in een krappe kast voor ze werd gevonden.

Vriendinnen van haar dansgroep vonden de vrouw in de ochtend. Volgens Officier van Justitie is dat haar redding geweest, want het had veel erger af kunnen lopen, als ze later werd gevonden.

De 46-jarige Evert B. uit Hoogeveen, de 44-jarige Lambert B. uit Coevorden en de 20-jarige Antil T. uit Leeuwarden hebben voor een deel bekend. Ze zeggen dat eerst niet van plan waren de vrouw op te sluiten.