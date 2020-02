Minister Bruins: Datahack MCL door laksheid ziekenhuis

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden was zelf verantwoordelijk voor het beveiligingslek in het Citrix-systeem, want het ziekenhuis heeft een update van het programma niet op tijd doorgevoerd. Dat antwoordt minister Bruno Bruins van medische zaken op vragen van de SP in de Tweede Kamer. Waarom er geen update gedaan is, wordt nog onderzocht.