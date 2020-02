Keermuren en gemalen dicht vanwege hoog water, Wetterskip Fryslân is alert

Een dergelijke grootschalige afsluiting is deze winter tot twee dagen geleden nog niet eerder voorgekomen, zegt Hans Boersma van Wetterkip Fryslân. Maar het is nu wel de tweede keer in twee dagen. Het waterschap maakt zich nog geen grote zorgen om een waterstand van 2.70 meter. Het is geen reden voor opschaling, maar je moet wel alert zijn, zegt Boersma. Bij een waterstand van 3 meter wordt dijkbewaking ingesteld.

Bij eb inspecteert het waterschap de dijken op schade. De hoge waterstand van maandag heeft geen schade aangericht. Schade aan dijken kan worden gemeld bij Wetterskip Fryslân.