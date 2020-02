Campagne van studenten om bewuster met alcohol om te gaan

Robert de Boer van de Friese studentenvereniging Bernlef in Groningen is blij met deze campagnes. "Bewustwording is een goeie zaak. Er gebeurt nog best vaak een incident in een stad of horecaonderneming. Maar bewustwording en veiligheid zijn altijd een goeie zaak, want studentenverenigingen zijn altijd wel extra in de aandacht."

Volgens De Boer zijn excessen binnen de vereniging zeldzaam. "Wij zijn een kleine vereniging en houden elkaar goed in de gaten. Als er iemand te veel drank op heeft, dan wijzen wij iemand aan die ervoor zorgt dat diegene veilig thuiskomt."

Cursus

Naar aanleiding van de problemen bij studentenvereniging Vindicat in de stad Groningen hebben de studentenverenigingen dit convenant afgesloten. Daar staat onder andere in dat barpersoneel een cursus van Verslavingszorg krijgt.

Zij leren te herkennen wanneer iemand te veel drank op heeft en hoe ze daar mee om moeten gaan. "Je leert weerbaar te worden en verantwoord bar te kunnen draaien. En dan durf je ook in te grijpen."