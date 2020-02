Doneeractie verdronken jongetje bereikt doel, maar er is meer geld nodig

Met het bedrag dat nu op de teller staat, is het gestelde doel van de doneeractie bereikt. Maar de initiatiefnemers zijn erachter gekomen dat ze eigenlijk het dubbele nodig hebben van de 15.000 euro waar ze om vroegen. Dit omdat er nog veel kosten van het bedrag afgaan, zoals belastingen en een percentage voor de crowdfundingswebsite. De doneeractie duurt nog achttien dagen.

De 11-jarige Adonay raakte afgelopen donderdag tijdens de zwemles onder water in zwembad Ny Sudersé. Hij werd gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis. Het jongetje werd geboren in Eritrea en was nog maar niet in Nederland. Hij woonde sinds een paar maanden in Balk bij zijn moeder, die als vluchteling naar Nederland was gekomen. Hij was met school in het zwembad en kreeg donderdag zijn eerste zwemles.

De moeder van Adonay houdt de school en het zwembad verantwoordelijk voor zijn dood. Volgens haar is er te weinig oog voor geweest dat de jongen niet kon zwemen en nauwelijks nog Nederlands sprak. De politie onderzoekt nog steeds wat er precies is gebeurd.