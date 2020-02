Zorgen over toegankelijkheid boerenwandelpaden in Noardeast-Fryslân

Een aantal van die oude kerkenpaden en boerenlandpaden liggen op privéterrein, en dat zorgt voor problemen. Zo worden bijvoorbeeld bruggetjes niet meer onderhouden en moet er toestemming van boeren zijn om over hun land te wandelen.

"In het verleden hadden we contracten met die boeren", vertelt Kloosterman. "Dan kon je er overheen lopen en kregen de boeren een vergoeding. Er was een verzekering geregeld voor de boeren als er schade ontstond." In het noordoosten van onze provincie kwam er in 2018 een eind aan die regeling en er is nog geen nieuwe.

"Wettelijk gezien is niemand er verantwoordelijk voor", zegt Kloosterman. De gemeente Noardeast-Fryslân voelt zich niet verantwoordelijk voor de paden en in de Staten is alleen de ChristenUnie voorstander van een regeling voor een regeling voor boerenwandelpaden.

Goed voor toerisme

Volgens Kloosterman zou een goed netwerk van wandelpaden goed zijn voor het toerisme in de provincie. Toerisme Alliantie Friesland (TAF) ziet er ook mogelijkheden in als het gaat om het presenteren van cultuurhistorisch erfgoed, zoals de vele middeleeuwse kerken die Fryslân heeft. Wandelnet wil oude wandelpaden gebruiken om het cultureel erfgoed te verbinden.

Kloosterman is in overleg met de provincie, maar durft nog niet te zeggen of er een oplossing komt. "Als we de verzekering eerst maar weer geregeld hebben, dan hebben we dat gedonder in ieder geval niet meer."