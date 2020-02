"Cambuurgebied moet eigen sfeer houden, ook al verdwijnt het stadion"

Omdat iedereen kan meedenken is er in december al begonnen om vast te stellen wat het 'dna' van deze wijk eigenlijk is. Nu gaan drie groepen onder begeleiding van drie creatieve bureau's proberen tot concrete ideeën te komen. De eigenaars, projectontwikkelaar Leyten (stadion) en de gemeente Leeuwarden (plein en velden), wachten dit proces eerst af.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Toch kan precies daar de spanning zitten. Een commerciële partij als Leyten zal financieel rendement willen halen, terwijl andere partijen willen kiezen voor betaalbare woningen, veel groen en een veilig Cambuurplein. Wethouder Hein de Haan zegt dat dit een spannend proces is, maar dat alle groepen zich in deze fase vrij moeten voelen om plannen te ontwikkelen.