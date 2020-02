"Jachthavens moeten meer rekening houden met oude recreanten"

Het is al jaren duidelijk dat de watersportsector vergrijst. Jonge recreanten worden steeds zeldzamer. Als de oude recreanten ophouden, wordt het wel heel stil op het water, zegt Rienk Broers van het Watersportverbond.

Op de botenbeurs Boot Holland vraagt het verbond deze week aan het publiek wat daarvoor nodig is om langer door te varen. Mensen zeggen dan bijvoorbeeld dat ze voorzieningen willen waardoor ze niet hoeven te bukken bij het aanleggen, een opstapje om makkelijker aan boord te komen, of voorzieningen die ervoor zorgen dat de steigers niet glad meer zijn.

In 2016 maakte Omrop Fryslân al een documentaire over de vergrijzing in de watersportsector.