Arno Brok roept op om kinderboeken achter te laten voor Kinderzwerfboek

Volgens organisatie Kinderzwerfboek verlaat nog altijd meer dan 10 procent van de kinderen de basisschool met een taalachterstand. Een oorzaak daarvan is dat kinderen niet genoeg lezen. In heel Nederland wonen ruim 250.000 kinderen onder de twaalf jaar die thuis bijna geen leesboeken hebben. Kinderzwerfboek is opgezet door het Nationaal Fonds Kinderhulp.

Laat eens een kinderboek achter

Commissaris Brok zei dat hij vindt dat alle kinderen leuke boeken moeten kunnen lezen en daarom roept hij iedereen op om kinderboeken in de openbare ruimte neer te leggen. Dat kan op een zelfgekozen plaats, maar ook op een van de zogenaamde 'Kinderzwerfboekstations'. Die zijn bijvoorbeeld bij sommige scholen, dorpshuizen en speeltuinen. Kinderen kunnen daar een boek uitkiezen, maar ook achterlaten zodat een ander kind het weer kan lezen.