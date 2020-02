Leerlingen schrijven kaarten voor viral-Canadese oorlogsveteraan

Kr. Mavo de Saad in Buitenpost grijpt de 100ste verjaardag van een Canadese oorlogsveteraan aan voor een geschiedenisles. Oorlogsveteraan Fred Arsenault uit Canada wordt op 6 maart honderd en zegt op Facebook dat hij graag honderd ansichtkaarten wil krijgen op die dag. Arsenault zat in de oorlog bij het regiment van de Cape Breton Highlanders, die een tijd in Bolsward ondergebracht waren na de slag om Delfzijl.