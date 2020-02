Mannen uit Gytsjerk en Houtigehage opgepakt voor ombouwen gaspistolen

Door een tip was de politie bij de 22-jarige verdachte terechtgekomen, die toen nog in Surhuisterveen woonde. De politie kreeg een gaspistool, maar dat was niet het wapen dat in de tip genoemd was. Later kwam de politie nog eens langs, ditmaal voor een huiszoeking. Toen werd het wapen wel gevonden, samen met een grote hoeveelheid xtc en speed.

Uit de telefoon van de man bleek dat hij contact had met een inwoner van Houtigehage over het ombouwen van gaspistolen en handel in stroomstootwapens. Daarom is de politie ook daar op visite geweest. In Houtigehage vond de politie een gaspistool en een stroomstootwapen.

De man uit Gytsjerk heeft een werkstraf van 60 uur en vier weken voorwaardelijke celstraf gekregen. De man uit Houtigehage heeft alleen een werkstraf van 60 uur gekregen.