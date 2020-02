De sprookjes van Grimm in het Terschellings, Schiermonnikoogs en het Amelands

Het initiatief komt bij Anne Popkema vandaan, deskundige op het gebied van Friese taal. "Er zijn al sprookjes in diverse dialecten, zoals het Stellingwerfs, het Bildts en het Stadsfries. Maar een paar jaar geleden ontstond het initiatief om dit ook in de dialecten van de Waddeneilanden te doen. Die zijn ook erg divers. In totaal komen er 50 sprookjes. Op Terschelling hebben ze drie taalvarianten, op Ameland vier varianten en op Schiermonnikoog één. De sprookjes worden in deze dialecten vertaald", legt Jacob Roep van Ameland uit.

Op schrift zetten soms moeilijk

Dat is nog een flinke klus. "Het Amelands is vooral een spreektaal en het op schrift zetten is nog een hele uitdaging. Ieder dorp praat net weer wat anders. Er zijn vier dorpen op Ameland en soms heb je zelfs binnen één dorp ook nog woordvarianten. Er zijn tien sprookjes aan Ameland toegekend. Die hebben we verspreid over de dorpen. Uit ieder dorp is er een vertaler gekomen die z'n best heeft gedaan om dat in het dialect van zijn dorp te vertalen." Volgens Roep weet de één meer dan de ander. "Soms moet er ergens een trema op of een dakje. Het is nauwkeurig werk."

Dialectgebruik neemt af

Het vertalen moet de dialecten van de eilanden ook wat steunen. "Er zijn zo'n 3.600 Amelanders. Ik schat dat de helft, 1.800 tot 2.000 mensen, het Amelands nog machtig is. Maar onder de jeugd is dat een stuk minder. Daar is Nederlands toch de dominante taal. Het dialectgebruik gaat achteruit, maar met dit initiatief willen we het weer wat op te kaart zetten," vertelt Roep. "We hebben onderling zoveel mogelijk een evenwicht proberen te vinden. Er zijn zes sprookjes van West-Ameland, van Hollum en Ballum. En vier langere sprookjes voor Nes en Buren, de oostkant van het eiland."

In de lente te krijgen

Doel is om het boek zo snel als mogelijk klaar te komen. "We willen het deze winter nog publiceren, in maart-april hopen we dat het verkrijgbaar is. Het is kort dag. De andere eilanden zijn al klaar, dus het is wachten op ons. Maar we zijn met de laatste loodjes bezig, dus binnenkort moet het er liggen," hoopt Roep.